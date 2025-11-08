Em 2025, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) implementou um novo conjunto de diretrizes para a prova de vida anual, obrigatória para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração que desejam manter o pagamento regular de seus benefícios.

A principal novidade está no uso ampliado de cruzamentos automáticos de dados entre órgãos públicos, o que reduz — e em muitos casos elimina — a necessidade de o segurado comparecer presencialmente a uma agência. A expectativa é de que cerca de 37 milhões de beneficiários foram contemplados por essa nova forma de comprovação ao longo do ano.

A atualização das regras tem dois propósitos centrais: simplificar o processo de comprovação de vida, tornando-o mais ágil e acessível para os segurados, e reforçar o combate a fraudes e pagamentos indevidos. Para isso, o INSS passou a integrar informações de diferentes bases de dados públicas e privadas, garantindo que o benefício permaneça sendo pago apenas ao titular legítimo e ainda em vida.

Antes, os beneficiários precisavam ir pessoalmente a uma agência bancária ou ao INSS para realizar a assinatura ou confirmação presencial. Com o avanço da tecnologia e as mudanças trazidas pela pandemia, o processo passou a permitir comprovação digital ou automática. No novo formato, a responsabilidade de verificar a prova de vida é do próprio INSS, que realiza cruzamentos de dados.

Como funciona o novo modelo de comprovação

Com o novo sistema, o INSS utiliza informações provenientes de diferentes fontes governamentais para confirmar a vida do segurado — como registros de vacinação, consultas médicas, votação em eleições, renovação de documentos oficiais e movimentações bancárias. Caso alguma dessas ações seja identificada, o beneficiário é automaticamente considerado ativo.

Apenas em situações em que não há movimentação identificada nos sistemas é que o segurado será notificado para realizar a prova de vida manualmente. Essa convocação poderá ser feita por meio do aplicativo Meu INSS, por mensagens de texto, e-mail ou correspondência física. O objetivo é garantir que ninguém tenha o benefício bloqueado sem antes ser avisado.