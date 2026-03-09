Ao longo de sua trajetória, a dupla Zezé Di Camargo & Luciano esteve entre os maiores nomes do sertanejo nacional. E mesmo após o encerramento da parceria, os irmãos continuaram trilhando caminhos sólidos na música, o que contribuiu para o crescimento de seus patrimônios.

Mas vale destacar que, embora grande parte do valor que ambos arrecadaram tenha derivado principalmente de seu trabalho conjunto, Luciano parece ter conseguido superar o irmão, já que segundo estimativas, sua fortuna está próxima dos R$ 80 milhões.

É importante lembrar que ambos possuem investimentos que vão além da música. Contudo, os negócios de Luciano, que atualmente se dedica à música gospel, parecem render resultados mais significativos, permitindo que o cantor tenha ganhos mais elevados.

Justamente por conta disso, ele também tem acesso a alguns artigos de luxo impressionantes, como sua mansão localizada em Alphaville, na Grande São Paulo, que possui cerca de 2.500 m² de área construída e foi avaliada em R$ 50 milhões.

Além de incluir atributos como uma sala de cinema, um elevador panorâmico, uma quadra de tênis e uma academia equipada, a residência, que será reformada em breve, também está repleta de diversos itens de alto valor, como um lustre avaliado em R$ 200 mil, que ilumina a sala principal.

Patrimônio de Zezé Di Camargo ainda é elevado

Ainda que estimativas apontem que seu patrimônio seja menor que o de Luciano, vale ressaltar que Zezé Di Camargo ainda é dono de uma fortuna significativa, derivada tanto da música quanto de seus empreendimentos imobiliários e agropecuários.

De acordo com balanços recentes, o cantor, que também se dedica a um santuário para cavalos e cachorros resgatados em sua fazenda, é dono de uma fortuna que pode chegar a R$ 57 milhões.

E este valor também é capaz de lhe garantir acesso a itens de luxo com tranquilidade. Inclusive, entre suas aquisições recentes, Zezé adquiriu um Corvette Stingray 2026, avaliado em R$ 2 milhões.