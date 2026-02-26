O Itaú Unibanco anunciou oficialmente o encerramento das atividades de uma de suas agências na Região Metropolitana de Bahia, com data marcada para 18 de março de 2026. A unidade localizada na Avenida 28 de Setembro, em Camaçari, deixará de funcionar, e mais de 22 mil clientes ativos serão transferidos para outra agência na cidade.

Segundo o banco, a decisão faz parte de uma estratégia mais ampla de transformação do atendimento, com foco na experiência digital. De acordo com o Itaú, cerca de 97% das transações de clientes pessoas físicas já são realizadas por meio de canais digitais, como aplicativo e internet banking, o que motivou a readequação da rede física e a reestruturação de agências.

A mudança, no entanto, não passa despercebida pela população e por entidades representativas. Funcionários da agência e clientes têm demonstrado preocupação com os impactos do fechamento, especialmente para pessoas mais dependentes do atendimento presencial, como idosos ou aqueles com menor familiaridade com dispositivos digitais.

Em outras cidades da Bahia, como Salvador, o encerramento de unidades bancárias também já havia sido motivo de protestos e discussões sobre o papel social dos bancos na oferta de serviços presenciais. Organizações sindicais e movimentos comunitários seguem acompanhando a situação, defendendo que a retirada de agências físicas não prejudique o acesso da população a serviços bancários essenciais.

Clientes serão transferidos para outra unidade na cidade

O Itaú Unibanco informou que todos os mais de 22 mil correntistas vinculados à agência que será encerrada em Camaçari terão suas contas automaticamente transferidas para outra unidade do banco na própria cidade. A instituição garante que não haverá necessidade de abertura de nova conta e que cartões, senhas e demais serviços continuarão funcionando normalmente após a mudança.

Além do atendimento presencial na nova agência, o banco reforçou que os clientes poderão utilizar caixas eletrônicos, correspondentes bancários e os canais digitais, como aplicativo e internet banking. A estratégia, segundo o Itaú, busca manter a qualidade do atendimento ao mesmo tempo em que acompanha a tendência de digitalização dos serviços financeiros no país.