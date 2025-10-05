O jornalista Chico Garcia, conhecido por sua atuação na Band, no YouTube e em podcasts, fez um desabafo contundente sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista em um podcast, ele afirmou nutrir um profundo sentimento de repulsa pelo político e relatou o impacto que o governo dele trouxe para sua vida pessoal e familiar.

“Canalizei todo o ódio nele”

Durante a conversa, Chico não poupou palavras ao falar do ex-presidente:

“Eu começo a falar nele, meu coração palpita. Eu odeio esse cara com todas as minhas forças. Eu durmo e acordo pensando no mal que esse cara me fez e fez para a minha família. Eu canalizei nele todo o ódio que eu nunca tive na minha vida, ele se chama Jair Bolsonaro”, disse.

Ele destacou ainda as marcas deixadas pela pandemia da Covid-19. “Eu só espero que esse inferno acabe, porque eu tive Covid, a gente perdeu familiares. (…) Não consigo ver uma frase desse cara sem desejar o mal, e eu nunca desejei o mal para ninguém. Esse cara me faz ter pensamentos inimagináveis”, afirmou.

Respeito ao voto de 2018, mas não agora

Chico Garcia fez questão de diferenciar o contexto das eleições de 2018 da atualidade. “Juro pra você que eu respeito quem votou nele em 2018, existia um outro contexto, as pessoas foram levadas a isso. Meus pais votaram nele, mesmo eu não gostando, mas a gente respeita, porque a gente vive numa democracia. Hoje, quem defende esse cara, eu não respeito e eu não quero contato”, declarou.

Contexto político e condenações

O desabafo de Chico Garcia acontece em meio à situação delicada de Jair Bolsonaro, que após deixar a Presidência em 2022, enfrenta processos judiciais e já foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante as eleições de 2022, ficando inelegível até 2030. O ex-presidente também responde a investigações que envolvem sua conduta na pandemia, ataques ao sistema eleitoral e suposta participação em articulações golpistas.