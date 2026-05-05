O que era para ser apenas um treino comum do Santos, no domingo (3), acabou tendo uma repercussão enorme após uma briga envolvendo Neymar e Robinho Jr. O treino aconteceu com uma parte do elenco que não atuou na partida contra o Palmeiras.

Segundo apurações de jornalistas do ge, tudo começou quando Robinho Jr., durante uma jogada, conseguiu dar um drible em Neymar. O lance incomodou o camisa 10, que teria se sentido desrespeitado naquele momento e não gostou da atitude do jovem em campo.

Por isso, Neymar parou o treino e relatos apontam que ele acabou reagindo de forma mais dura do que o esperado. Ele teria dado uma rasteira em Robinho Jr. durante a confusão e, segundo a apuração, também deu um tapa no jovem.

Conversa após o treino

Depois que o treino terminou, a situação foi sendo resolvida. Neymar teria procurado Robinho Jr. para conversar e reconhecer que passou do ponto na reação. Ele pediu desculpas pelo comportamento durante o desentendimento, o que ajudou a encerrar o episódio entre os dois.

A notícia tem circulado por diversos portais dentro e fora do Brasil, com alguns veículos dizendo, segundo o ge, que Neymar “cometeu mais uma gafe” e “perdeu a cabeça”.