Aos 18 anos, o jovem Zach Yadegari já ocupa o cargo de CEO de uma empresa que fatura cerca de US$ 1,4 milhão por mês. O empreendedor é fundador da Cal AI, aplicativo que utiliza inteligência artificial para estimar calorias a partir de fotos de refeições.

Criado em maio de 2024, o aplicativo ganhou fama rapidamente e hoje acumula mais de 8,3 milhões de downloads. Segundo informações divulgadas pela CNBC Make It, o negócio gera aproximadamente US$ 274 mil mensais em lucro operacional.

A ideia para a criação do app veio de uma dificuldade do próprio CEO. Ao começar a praticar exercícios, Yadegari se incomodava com a tarefa de registrar manualmente os alimentos consumidos em aplicativos de contagem de calorias.

A solução encontrada foi desenvolver uma ferramenta que automatizasse o processo por meio de inteligência artificial. O usuário fotografa a refeição e a IA estima as calorias de forma rápida.

Estrutura empresarial

A operação por trás da Cal AI é estruturada como uma empresa de grande porte. O negócio conta com 30 funcionários e um orçamento mensal elevado.

Só em publicidade e marketing são investidos cerca de US$ 770 mil por mês, sem incluir despesas com folha de pagamento, infraestrutura tecnológica e serviços jurídicos e contábeis.

Planos para o futuro

Mesmo com o sucesso, o jovem CEO já planeja os próximos passos. A intenção é deixar o comando da empresa em até dois anos, seja por meio da venda ou da nomeação de um novo CEO.

O objetivo é iniciar uma nova empreitada no setor de inteligência artificial. Ainda sem definir o próximo produto, o jovem afirma querer desenvolver algo que molde o futuro e represente seu legado.