A Justiça determinou a demolição da Academia de Futebol 2, centro de treinamento das categorias de base do Palmeiras localizado em Guarulhos (SP). O clube já anunciou que pretende recorrer da decisão de primeira instância. A ação, movida pelo Ministério Público em 2012, teve sua sentença emitida na última sexta-feira pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos.

Segundo o Ministério Público, o processo foi instaurado porque o Palmeiras não cumpriu as contrapartidas exigidas quando recebeu, em 1998, o terreno situado no Parque Ecológico do Tietê. O acordo firmado com o Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo) cede a área ao clube por um período de 50 anos.

A Academia de Futebol 2 foi inaugurada em 2002. Segundo o Ministério Público, entre as contrapartidas que o Palmeiras deixou de cumprir estaria a manutenção de um posto de vigilância 24 horas para evitar invasões ao parque, além da suposta contribuição para um processo de degradação ambiental na área.

No processo, conforme publicado pelo UOL, o Palmeiras argumentou que recuperou o terreno onde hoje funciona o centro de treinamento, retirando-o de um estado de abandono marcado por lixo e ocupações irregulares. O clube também afirmou que investe na segurança local e que não provoca danos ambientais.

Ao longo da última década, o Palmeiras intensificou os investimentos na modernização da estrutura do CT de Guarulhos. A área, que possui 45 mil m², conta com cinco campos — incluindo um sintético — e um terrão utilizado pelos times do sub-10 ao sub-14 nos treinos semanais. No ano passado, o clube anunciou novas melhorias, como atualizações na academia e nos departamentos de medicina, fisioterapia e nutrição.