Na Espanha, foi aprovada uma lei que permite que mulheres com dores menstruais fortes possam se afastar do trabalho sem perder o salário. A legislação reconhece oficialmente que, quando a dor é intensa demais, trabalhar pode se tornar impossível.
A medida vale apenas para casos mais graves, ligados a problemas de saúde como endometriose ou outras condições semelhantes, não sendo válida para qualquer desconforto comum do ciclo menstrual.
Como funciona na prática
Para ter acesso à folga, é preciso ir ao médico para que um profissional avalie o caso e, se necessário, emita um atestado. Com isso, o afastamento é autorizado e tratado como uma incapacidade temporária e o salário continua garantido.
Um ponto importante da lei é que a empresa não paga por esse afastamento. O custo fica por conta do sistema público de seguridade social que garante o direito sem gerar prejuízo para o empregador.
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