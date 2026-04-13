Na Espanha, foi aprovada uma lei que permite que mulheres com dores menstruais fortes possam se afastar do trabalho sem perder o salário. A legislação reconhece oficialmente que, quando a dor é intensa demais, trabalhar pode se tornar impossível.

A medida vale apenas para casos mais graves, ligados a problemas de saúde como endometriose ou outras condições semelhantes, não sendo válida para qualquer desconforto comum do ciclo menstrual.

Como funciona na prática

Para ter acesso à folga, é preciso ir ao médico para que um profissional avalie o caso e, se necessário, emita um atestado. Com isso, o afastamento é autorizado e tratado como uma incapacidade temporária e o salário continua garantido.

Um ponto importante da lei é que a empresa não paga por esse afastamento. O custo fica por conta do sistema público de seguridade social que garante o direito sem gerar prejuízo para o empregador.