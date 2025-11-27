Milhares de trabalhadores brasileiros que atuam na área da saúde, principalmente em radiologia, têm direito a uma jornada reduzida de apenas quatro horas diárias. A medida é prevista pela Lei nº 7.394/85, que regulamenta as profissões de técnico e tecnólogo em radiologia.

Segundo a legislação, esses profissionais podem cumprir no máximo 24 horas semanais, o que equivale a cerca de quatro horas por dia. Essa redução tem como objetivo preservar a saúde do trabalhador, considerando que a rotina com equipamentos emissores de radiação exige cuidados especiais.

Ao contrário de outras profissões, os trabalhadores de radiologia estão diariamente expostos a riscos à saúde decorrentes da radiação ionizante. Mesmo com o uso de equipamentos de proteção, a exposição contínua a esses raios pode trazer diversos problemas ao longo do tempo.

Entre os riscos mais comuns estão doenças de pele, queda da imunidade, alterações genéticas e, em situações mais graves, o surgimento de câncer. Por isso, o limite de horas de trabalho foi estabelecido como medida de prevenção e segurança ocupacional. A legislação segue orientações de órgãos internacionais de saúde e segurança, que destacam os efeitos cumulativos da radiação no corpo humano.

Quanto maior a exposição, maior o risco de danos irreversíveis às células. A jornada semanal de 24 horas pode ser estruturada de maneiras diversas, dependendo do tipo de serviço e do contrato de trabalho. Em certas situações, o profissional cumpre plantões de quatro horas diárias, de segunda a sábado.

Proteção à saúde e flexibilidade na jornada

A redução da carga horária para 24 horas semanais não apenas garante a proteção à saúde dos profissionais de radiologia, mas também permite maior qualidade de vida e bem-estar no dia a dia. Com a rotina mais equilibrada, os trabalhadores têm a oportunidade de se recuperar fisicamente e reduzir os efeitos cumulativos da exposição à radiação.

Além disso, a lei oferece flexibilidade na organização da jornada, que pode variar conforme o tipo de serviço e o contrato de trabalho. Em alguns casos, os profissionais cumprem plantões de quatro horas diárias de segunda a sábado, mantendo a segurança ocupacional sem comprometer a operação dos serviços de saúde.