Milhares de motoristas em todo o Brasil podem ter direito à isenção total do IPVA, graças a uma lei que estabelece regras específicas de acordo com a idade dos veículos. Em diversos estados, automóveis mais antigos passam a ser isentos automaticamente do imposto, o que representa um grande alívio no bolso dos proprietários.

As regras variam de região para região, mas o benefício já vem sendo aproveitado por quem mantém veículos com mais de uma década de uso. Em alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, a isenção é concedida para veículos com 20 anos ou mais de fabricação.

Já em locais como Goiás e Rio Grande do Sul, o prazo é reduzido para 15 anos, enquanto no Amapá, Roraima e Rio Grande do Norte, o benefício é ainda mais amplo, alcançando carros com 10 anos de uso. Essa diferença ocorre porque o IPVA é um tributo estadual, e cada governo define suas próprias regras de cobrança e isenção.

A medida reconhece o valor histórico e o menor impacto econômico desses veículos, evitando cobranças que muitas vezes superam seu valor de mercado. Quem se enquadra na isenção deve verificar junto à Secretaria da Fazenda se o benefício é automático ou precisa ser solicitado.

Regras de isenção do IPVA por idade dos veículos