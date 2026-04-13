A quarta-feira, dia 15 de abril, será marcada por feriado municipal em diversas cidades brasileiras, garantindo folga para trabalhadores, suspensão de aulas e fechamento de agências bancárias. A data costuma celebrar o aniversário de fundação dos municípios, o que leva prefeituras a decretarem ponto facultativo ou feriado oficial, alterando a rotina local.

Entre os destaques estão cidades como São Francisco do Sul e Rio do Sul, em Santa Catarina, além de Anhembi e Jales, no interior paulista. Nessas localidades, repartições públicas não funcionam, escolas suspendem as atividades e o comércio pode operar em horário especial, dependendo da legislação local.

Outros municípios também entram na lista, como Mata de São João e Quixeramobim, reforçando o caráter regional da data. Para moradores dessas cidades, o feriado representa uma oportunidade de descanso, além de momentos de celebração com eventos culturais, religiosos e atividades organizadas pelas prefeituras.

Apesar de não ser um feriado nacional, o impacto é significativo nessas regiões, principalmente no setor bancário e educacional. Agências bancárias não abrem, seguindo o calendário local, enquanto escolas públicas e privadas interrompem as aulas, retomando o funcionamento normal no dia seguinte.

Entenda como o feriado afeta a rotina local

O feriado municipal tem validade apenas dentro dos limites da cidade que o instituiu, o que significa que serviços em municípios vizinhos seguem normalmente. Ainda assim, a data costuma movimentar o comércio e o turismo local, já que muitos moradores aproveitam o dia livre para lazer ou viagens curtas.

Além disso, empresas e órgãos públicos ajustam seu funcionamento conforme decretos municipais. Em alguns casos, setores essenciais continuam operando em regime de plantão, garantindo serviços básicos à população, enquanto o restante da cidade desacelera para celebrar mais um ano de história.