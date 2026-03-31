Para quem mora em um imóvel alugado, é importante saber que o término do contrato não obriga o inquilino a deixar o local imediatamente. Em muitos casos, a permanência é permitida pela Lei do Inquilinato, o que traz mais estabilidade para quem depende da locação.

Quando o contrato acaba e o inquilino continua no imóvel sem oposição do proprietário, a relação de aluguel segue válida. Mesmo sem um novo documento assinado, as condições anteriores continuam sendo aplicadas e o contrato passa a funcionar sem prazo definido, geralmente com renovação mês a mês.

O proprietário pode exigir a saída imediata?

A resposta é não. Existem regras que impedem decisões repentinas, como impedir o acesso ao imóvel, e garantem que o proprietário precisa seguir alguns passos antes de pedir a desocupação. Entre os principais pontos estão:

Comunicação formal ao inquilino;

Respeito a um prazo mínimo de aviso;

Cumprimento das exigências legais para retomada.

Quando a saída pode ser solicitada?

Apesar da proteção ao inquilino, há situações em que o dono pode pedir o imóvel de volta:

Atraso ou não pagamento do aluguel;

Descumprimento de cláusulas contratuais;

Uso do imóvel para fins não permitidos;

Necessidade do imóvel para uso próprio ou reformas.

Como evitar problemas

Mantenha os documentos e comprovantes organizados, formalize acordos por escrito e acompanhe notificações recebidas. Em situações de dúvida, buscar orientação profissional pode evitar complicações maiores. Além disso, atenção às regras e boa comunicação torna tudo mais seguro e previsível.