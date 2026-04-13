Uma lei recente no Brasil mudou a forma como a Justiça trata casos de filhos que cresceram sem a presença de pai ou mãe. Agora, essa ausência pode gerar indenização por danos morais, desde que fique comprovado que houve prejuízo emocional.

Os valores das indenizações variam conforme o caso; em casos mais comuns, os valores costumam ficar entre R$ 30 mil e R$ 50 mil, enquanto situações mais graves já resultaram em pagamentos acima de R$ 200 mil.

Porém, é importante lembrar que a Justiça analisa cada situação com cuidado. O pedido pode ser, sim, negado se houver tentativa de aproximação por parte do responsável ou motivos que expliquem o afastamento.

Quando cabe indenização?

Para pedir indenização, é preciso comprovar três pontos:

Ausência do pai ou da mãe;

Existência de dano psicológico;

Ligação entre a ausência e o sofrimento.

Provas como laudos psicológicos, mensagens, testemunhas e registros de afastamento são fundamentais para o processo.