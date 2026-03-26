Uma legislação baseada nas regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) passou a assegurar ao consumidor o direito de ter o dinheiro devolvido em situações específicas durante compras em grandes redes como Carrefour Brasil, Assaí Atacadista e outros supermercados.

A primeira situação em que o consumidor tem direito ao reembolso ocorre quando um produto oferecido está impróprio para consumo — ou seja, com validade vencida, embalagem violada, sinais de deterioração ou que represente risco à saúde. Nesses casos, a lei permite não apenas a troca por outro item, mas também a devolução integral do valor pago, sem a necessidade de comprovação de culpa do estabelecimento.

Outra condição importante é quando há erro de preço ou divergência entre o valor exibido na gôndola e aquele cobrado no caixa. Nesses casos, a lei determina que prevaleça sempre o preço mais baixo, e se o consumidor só perceber a diferença depois de pagar, ele pode exigir a restituição da diferença ou até o valor total do produto, caso não queira ficar com ele.

Por fim, o chamado direito de arrependimento se aplica às compras feitas fora do estabelecimento físico — como pela internet ou por telefone — em que o cliente tem até sete dias para desistir da compra e receber o valor pago de volta, incluindo o frete, sem necessidade de justificativa. Essa regra se aplica também a produtos alimentícios nesse modelo de compra, desde que mantida a integridade mínima para devolução.

Conheça outros direitos dos consumidores em supermercados

Além das situações que obrigam a devolução do dinheiro, os consumidores têm direito a informações claras sobre produtos, como preço, validade e composição. A legislação exige que supermercados exibam essas informações de forma visível, garantindo que o cliente possa tomar decisões conscientes durante a compra.

Outra garantia importante é o atendimento a reclamações e solicitações de troca ou reembolso de forma rápida e eficiente. Caso o estabelecimento não cumpra essas normas, o consumidor pode recorrer ao Procon ou a plataformas online de defesa do consumidor, garantindo a proteção legal prevista pelo Código de Defesa do Consumidor.