A aplicação da Lei 820 de 2003 reacendeu o debate sobre despejo por falta de pagamento na Colômbia. Essa lei ainda gera dúvidas entre moradores, especialmente sobre os limites da proteção a inquilinos em situação de vulnerabilidade.

A legislação colombiana busca equilibrar o direito à moradia com o direito de propriedade. No entanto, especialistas afirmam que muitos locatários acreditavam possuir uma espécie de “imunidade” contra o despejo, entendimento esse que não encontra respaldo na lei.

O que caracteriza a inadimplência

O despejo por falta de pagamento ocorre quando o inquilino deixa de cumprir obrigações financeiras previstas em contrato. Além do aluguel mensal, podem ser incluídos gastos com contas de água, energia, gás, taxas de administração e outros custos desde que atribuídos ao locatário.

O processo, chamado de restituição do imóvel, exige decisão judicial antes que o proprietário retome a posse. As normas processuais estabelecem prazos e etapas formais, garantindo direito de defesa ao inquilino.

Vulnerabilidade não impede despejo

Famílias com crianças, idosos ou pessoas com deficiência não possuem proteção absoluta contra o despejo em caso de inadimplência comprovada. O Judiciário costuma adotar postura cautelosa nessas situações, acionando órgãos de assistência social e avaliando alternativas habitacionais.

Juízes podem conceder prazos adicionais, estimular acordos ou suspender temporariamente a ordem, mas o descumprimento contratual pode resultar na retomada do imóvel pelo proprietário.

Comparação com o Brasil

Enquanto a legislação colombiana tem perfil mais social, a Lei do Inquilinato (Lei 8.245/1991), no Brasil, é considerada mais voltada à segurança jurídica e ao estímulo do mercado imobiliário. No país vizinho, por exemplo, é proibida a exigência de depósito em dinheiro como garantia, prática que é comum no Brasil.

Especialistas apontam que informação clara, contratos bem redigidos e negociação prévia ainda são os principais caminhos para evitar conflitos e despejo.