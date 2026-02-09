Inquilinos nos Estados Unidos passaram a contar com regras federais que ampliam a proteção contra despejos, inclusive após o fim do contrato de aluguel. A legislação prevê situações em que o morador pode permanecer temporariamente no imóvel, desde que cumpra critérios legais, reforçando a exigência de análise judicial antes de qualquer retirada.

Segundo a Oficina de Proteção Financeira do Consumidor dos Estados Unidos (CFPB), o proprietário deve recorrer ao Judiciário para iniciar o despejo. A lei proíbe a retirada forçada sem ordem judicial, mesmo com o contrato vencido, tornando ilegal o despejo imediato e garantindo ao inquilino direito de defesa até decisão do tribunal.

A legislação federal prevê proteção reforçada a grupos vulneráveis, como militares em serviço ativo. Aqueles que pagam aluguel inferior a US$ 4.214,28 não podem ser despejados sem autorização judicial, proteção que se estende aos dependentes e, em regra, impede a penhora de bens ou rendimentos durante o serviço.

Outro ponto relevante é a possibilidade de suspensão das ações de despejo. Caso o proprietário ingresse com processo, o militar ou seus dependentes podem solicitar a interrupção do procedimento por até 90 dias, podendo o próprio tribunal determinar essa pausa automaticamente em algumas situações.

Para os demais inquilinos, a lei também assegura o direito de apresentar defesa, relatar dificuldades financeiras e informar se o proprietário buscou programas de assistência governamental, sendo recomendado ainda o contato direto com o tribunal para esclarecimento de prazos e direitos.

Entenda quem tem direito à permanência e como funciona o despejo

