A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura ao trabalhador brasileiro uma série de direitos fundamentais, entre eles o de receber seu salário de forma pontual.

O pagamento da remuneração mensal deve ser feito até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Esse prazo não é opcional: ele representa uma obrigação legal do empregador.

Quando essa regra é desrespeitada, o empregado tem respaldo jurídico para reivindicar seus direitos, e a empresa passa a correr o risco de enfrentar consequências legais e financeiras.

Lei em vigor condena empresas que atrasarem salários

O salário é a principal fonte de sustento do trabalhador, e a legislação trabalhista trata o tema com a devida seriedade. O atraso no pagamento, mesmo que por poucos dias, já configura inadimplência.

Caso a remuneração não seja quitada até o prazo estabelecido, a empresa está sujeita a multas, juros, correção monetária e até processos judiciais.

A Justiça do Trabalho costuma aplicar uma penalidade de 10% sobre o valor devido nos primeiros 20 dias de atraso. Se esse período for ultrapassado, incidem adicionais de 5% por dia útil de descumprimento, além dos encargos legais.

Em situações mais graves, como atrasos frequentes ou prolongados, o empregado pode solicitar a rescisão indireta do contrato, sendo indenizado como se tivesse sido demitido sem justa causa, com direito ao saque do FGTS e multa de 40%, além do aviso prévio e demais verbas rescisórias.

Empresas que incorrem em atrasos salariais habituais também podem ser fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e autuadas por infração administrativa, com multas que se somam às sanções judiciais.

Há ainda casos em que o atraso gera ação por danos morais, especialmente quando comprovado que o trabalhador passou por dificuldades financeiras devido à inadimplência do empregador.

O que o trabalhador pode fazer quando o salário atrasa de forma recorrente

Quando o problema do atraso do salário se torna recorrente, o trabalhador pode recorrer à Justiça do Trabalho para garantir o cumprimento de seus direitos.

É possível ingressar com uma reclamação trabalhista solicitando o pagamento dos valores devidos com os acréscimos legais.

Nos casos em que a relação de confiança entre as partes se deteriora, a rescisão indireta do contrato pode ser a solução mais adequada, cabendo ao juiz avaliar a conduta da empresa.

Em um cenário de instabilidade econômica, cumprir com a folha de pagamento no prazo é mais do que uma responsabilidade: é um dever legal que garante o equilíbrio da relação trabalhista.