Passeios de carro com animais podem parecer inofensivos, mas, sem atenção às regras, podem trazer riscos e até gerar multas. Deixar o pet circular com a cabeça para fora da janela, por exemplo, é considerado infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com penalidade de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segurança do pet em primeiro lugar

Deixar o cachorro solto ou com a cabeça para fora da janela não é apenas ilegal, como também é perigoso. Movimentos bruscos do animal podem distrair o motorista, causar acidentes e colocar em risco todos os ocupantes do veículo. Em situações de frenagem repentina ou colisão, o impacto pode ferir gravemente o pet e até atingir outros passageiros.

A prevenção é a melhor forma de proteger a vida do animal e evitar transtornos, por isso, é tão importante o uso de equipamentos de segurança dentro do carro.

Como transportar animais de forma segura

Existem alternativas simples para garantir viagens seguras. Um cinto de segurança específico para pets, preso ao peitoral, limita movimentos inesperados e evita distrações. Para trajetos mais longos, caixas de transporte fixadas ao banco oferecem estabilidade e proteção adicional.

Esses cuidados não só reduzem riscos de acidentes como também demonstram responsabilidade e respeito pelo bem-estar do pet.