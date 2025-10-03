A legislação trabalhista tem papel decisivo na construção de relações mais justas no mercado de trabalho. Para os funcionários, ela garante direitos básicos, como remuneração compatível, jornada adequada, intervalos para descanso, segurança e proteção contra abusos. Já para os empregadores, as normas estabelecem diretrizes que evitam conflitos, contribuem para um ambiente saudável e ajudam a manter a produtividade das equipes.

O cumprimento dessas regras fortalece a confiança mútua e garante estabilidade, elementos fundamentais para o desenvolvimento econômico e social. Além de proteger os trabalhadores, a legislação incentiva práticas empresariais responsáveis e sustentáveis.

O que é considerado trabalho perigoso

Um dos direitos previstos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é o adicional de periculosidade. Esse benefício é destinado a profissionais que atuam em funções com risco constante à saúde e à vida, como exposição a inflamáveis, explosivos, energia elétrica ou situações de violência física em atividades de segurança.

A definição de quais funções são enquadradas como perigosas é feita por meio de perícia técnica conduzida por profissionais do Ministério do Trabalho, conforme estabelecem a CLT e as Normas Regulamentadoras. O laudo emitido após a avaliação é o que assegura o direito ao benefício.

Valor do adicional de periculosidade

De acordo com a Norma Regulamentadora 16, o adicional corresponde a 30% do salário-base do colaborador, sem considerar gratificações, bônus ou participação nos lucros. Isso significa que, em um salário de R$ 1.500, por exemplo, o trabalhador tem direito a receber um acréscimo mensal de R$ 455.

O artigo 193 da CLT reforça que o percentual deve ser aplicado a todos que atuam permanentemente em atividades classificadas como perigosas, independentemente da função desempenhada.

Direito garantido por lei

Na prática, o adicional de periculosidade é um mecanismo que busca compensar o risco diário enfrentado por milhares de trabalhadores. O respeito a esse direito é essencial não apenas para proteger a integridade dos profissionais, mas também para assegurar que as empresas cumpram seu papel dentro da legislação vigente.