A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece as bases da jornada de trabalho no Brasil e assegura uma série de direitos aos empregados. Entre esses direitos está o recebimento de horas extras quando a carga horária ultrapassa os limites legais.

O que muita gente não sabe é que, para algumas categorias profissionais, a obrigação do pagamento de hora extra começa antes das 8 horas diárias tradicionais, em certos casos, já a partir da sexta hora trabalhada.

Lei pouco conhecida obriga empresa a pagar hora extra após 6 horas de trabalho

Essa diferença ocorre porque a legislação reconhece que determinadas funções impõem maior desgaste físico ou mental ao trabalhador.

Atividades que exigem atenção constante, lidam com riscos à saúde ou operam sob condições desgastantes recebem um tratamento especial na lei. Por isso, alguns profissionais têm direito a jornadas reduzidas, com limite diário de seis horas.

O caso mais conhecido é o dos bancários, cuja jornada legal é de até 6 horas por dia e 30 horas semanais.

Se um funcionário de banco trabalha sete horas em um único dia, aquela hora extra deve ser remunerada com, no mínimo, 50% de acréscimo sobre o valor da hora normal.

Além dos bancários, outras categorias também são contempladas com jornadas menores, como os operadores de telemarketing, telefonistas e trabalhadores em minas de subsolo.

A razão principal é a natureza estressante, repetitiva ou insalubre dessas atividades, que pode comprometer a saúde física ou emocional do empregado ao longo do tempo.

Assim, o Estado busca equilibrar as exigências do trabalho com a preservação do bem-estar do profissional.

Pagamento de horas extras após cumprimento de 6 horas de trabalho em diversas funções pode esbarrar em exceções regulamentadas

No entanto, nem todos dentro dessas categorias estão automaticamente cobertos por essa regra.

No setor bancário, por exemplo, quem ocupa cargos de confiança pode ter uma jornada de até 8 horas sem direito à hora extra na sexta e sétima horas, desde que esteja claro que há autonomia e responsabilidades compatíveis com essa função.

Além disso, acordos coletivos podem alterar aspectos da jornada, sempre respeitando os limites legais estabelecidos.

Desrespeitar essas normas pode gerar obrigações trabalhistas retroativas para as empresas.

Se o empregador não respeita o limite da jornada especial e não paga as horas excedentes, o funcionário pode exigir os valores devidos judicialmente. A legislação permite que esses direitos sejam cobrados até cinco anos após o desligamento da empresa.

Por isso, conhecer a legislação específica da sua profissão é essencial para garantir que seus direitos estejam sendo respeitados.