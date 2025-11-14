No Brasil, assim como em muitos outros países, é quase uma norma não escrita: o expediente acaba, mas o trabalho continua no WhatsApp ou no e-mail. Mensagens fora de hora, pedidos urgentes durante o jantar ou aquela ligação “rapidinha” à noite se tornaram parte da rotina de muitos trabalhadores.

Essa prática, embora comum, acaba empurrando os limites entre vida pessoal e profissional, prejudicando o descanso e a saúde mental dos empregados. Em meio a essa realidade, um país europeu decidiu reagir com uma medida concreta.

Lei trabalhista “proíbe” chefes de mandarem mensagens depois das 18h para os funcionários neste país

Desde 2017, a França adotou uma legislação pioneira conhecida como “direito à desconexão”.

A norma surgiu como uma resposta à crescente pressão digital sobre os trabalhadores, especialmente diante do uso generalizado de smartphones e plataformas de comunicação instantânea.

Embora a lei não proíba diretamente que gestores enviem mensagens após o expediente, ela garante ao funcionário o direito de simplesmente ignorá-las, sem sofrer nenhum tipo de punição ou cobrança por isso.

A legislação vale para empresas com mais de 50 funcionários e exige que empregadores e representantes dos trabalhadores estabeleçam, em conjunto, regras claras sobre o uso de meios digitais fora do horário de trabalho.

Caso não haja um acordo coletivo, cabe à empresa elaborar internamente essas diretrizes, sempre ouvindo o Comitê Social e Econômico, que é uma instância de representação dos empregados.

Proibição de mensagens de chefes após horário de trabalho preserva descanso de trabalhadores

O foco principal da medida é preservar o tempo de descanso, lazer e convívio pessoal dos trabalhadores, combatendo o excesso de trabalho não remunerado e a cultura da hiperconectividade.

Ela também está alinhada à tradicional jornada de 35 horas semanais vigente na França, reforçando o compromisso do país com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Na prática, isso significa que, embora um chefe ainda possa enviar uma mensagem fora do expediente, o trabalhador não está legalmente obrigado a responder antes do próximo turno.

Em alguns casos, há exceções negociadas, como regimes de sobreaviso que preveem remuneração adicional. Mas, no geral, a lei representa um marco importante no reconhecimento do direito ao descanso como parte fundamental da dignidade do trabalhador moderno.

Enquanto outros países seguem discutindo o tema, a França já colocou em prática uma medida que coloca o bem-estar no centro das relações de trabalho.