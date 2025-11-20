A Caixa Econômica Federal realizará um leilão com 580 imóveis nos dias 25 de novembro e 1º de dezembro, ambos às 10h, em parceria com o site Globo Leilões. Entre terrenos, casas, apartamentos e imóveis comerciais, alguns podem chegar a até 65% de desconto em relação ao valor de mercado.

Os interessados podem consultar o edital, conferir fotos, detalhes e condições de cada propriedade diretamente no site https://globoleiloes.com.br. Os imóveis estão distribuídos por diversos estados do país, e um dos destaques é um terreno de 360 m² no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com lance inicial de R$ 2,2 milhões.

Os lances devem ser feitos exclusivamente pelo site da Globo Leilões. Para efetivar a compra, o participante precisa estar cadastrado tanto na plataforma da leiloeira quanto na Caixa Econômica Federal. O pagamento pode ser realizado à vista, com uso do FGTS ou por meio de financiamento.

Se o imóvel não for arrematado na primeira praça, ele retorna para a segunda, desta vez com preços menores e condições ainda mais atrativas, segundo informou a Globo Leilões. Além dos descontos expressivos, muitos imóveis já estão desocupados, o que facilita a posse imediata após a arrematação.

O que avaliar antes de participar do leilão

Antes de dar um lance, é fundamental analisar atentamente todas as informações disponíveis no edital. Nele constam detalhes como a situação do imóvel, possíveis dívidas associadas, condições de pagamento e regras específicas do leilão. Também é importante verificar se a propriedade está ocupada, pois isso pode exigir processos adicionais para desocupação.

Outra recomendação é comparar o valor de mercado do imóvel com o lance inicial para entender se o desconto oferecido realmente compensa. Além disso, pesquisar a localização, infraestrutura ao redor e potencial de valorização ajuda a tomar uma decisão mais segura.