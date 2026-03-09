O nome de Lionel Messi voltou a dominar as discussões no futebol europeu após revelações sobre uma negociação para seu retorno ao Barcelona. Segundo declarações do técnico Xavi Hernández, o astro argentino esteve muito perto de acertar sua volta ao clube catalão após conquistar a Copa do Mundo de 2022 com a Seleção Argentina.

As conversas avançaram ao ponto de um contrato começar a ser negociado com o pai e representante do jogador. De acordo com Xavi, que então comandada a equipe blaugrana, as negociações ocorreram entre janeiro e março de 2023 e o retorno era visto como possível dentro do planejamento esportivo do clube.

O treinador afirmou que o Barcelona tinha até mesmo sinal verde de La Liga para avançar com a operação, o que indicava que as questões financeiras poderiam ser resolvidas para viabilizar a volta do maior ídolo recente da equipe.

Apesar disso, o negócio acabou não sendo concluído. Xavi afirmou que o presidente do clube, Joan Laporta, decidiu interromper a negociação mesmo após o início das tratativas. Segundo o ex-meia e técnico, Laporta temia que o retorno do craque pudesse gerar conflitos internos ou uma disputa de poder dentro da instituição.

A versão, no entanto, é contestada pela atual direção do Barcelona. Laporta afirma que o próprio Messi decidiu não retornar ao clube e preferiu seguir outro caminho na carreira, assinando posteriormente com o Inter Miami, da Major League Soccer. As declarações criaram um novo capítulo de polêmica sobre o que realmente aconteceu nos bastidores do clube.

Os números históricos de Messi pelo Barcelona

Ao longo de sua trajetória no FC Barcelona, Lionel Messi construiu uma das carreiras mais impressionantes da história do futebol. O atacante argentino disputou 778 partidas com a camisa do clube catalão, tornando-se o jogador que mais entrou em campo pela equipe. Durante esse período, também marcou 672 gols, um recorde absoluto na história do Barcelona.

Além da impressionante marca de gols, Messi também acumulou uma coleção de títulos. Ao todo, foram 35 troféus conquistados com o Barcelona, incluindo 10 títulos de La Liga, quatro da Liga dos Campeões da UEFA e sete da Copa do Rei. Esses números ajudaram a consolidar o argentino como o maior ídolo da história do clube e um dos maiores jogadores de todos os tempos.