Alguns brasileiros têm a vantagem de não precisar pagar pela gasolina utilizada em suas funções profissionais. Seja pelo fornecimento direto do combustível pela empresa, pelo uso de veículos oficiais ou pelo reembolso de gastos com transporte, essa isenção beneficia trabalhadores que dependem do carro para desempenhar suas atividades diárias.

Entre os principais beneficiados estão os motoristas de frota das empresas, que dirigem veículos corporativos como carros de entrega, transporte ou visitas técnicas, e têm o combustível pago pela companhia. Também estão incluídos motoristas de transporte público e caminhoneiros contratados, cujo abastecimento é fornecido pela empresa de ônibus, transporte de cargas ou logística.

Profissionais que utilizam carros corporativos, como executivos, representantes comerciais e supervisores, normalmente recebem abastecimento pago por meio de cartão combustível. Além deles, técnicos, vendedores e consultores que utilizam o próprio veículo podem contar com vale-combustível ou reembolso por quilometragem.

Por fim, motoristas de órgãos públicos ou autárquicos, que dirigem ambulâncias, viaturas e carros administrativos, também têm o combustível custeado pelo governo, garantindo que não precisem arcar com esses custos em suas funções.

Quem tem direito à isenção e como funciona o benefício

A isenção no pagamento de gasolina não se limita apenas ao abastecimento gratuito: ela reflete a natureza da função ou a política da empresa, garantindo que profissionais que dependem do veículo para trabalhar não precisem arcar com esses custos. Em muitos casos, o benefício também inclui cartões de combustível, vales ou reembolsos, tornando o dia a dia mais prático e econômico.

Além de facilitar a rotina de quem dirige constantemente, a medida contribui para reduzir despesas operacionais e otimizar a produtividade, já que os trabalhadores podem se concentrar nas atividades sem se preocupar com os gastos com combustível. Por isso, é importante que empresas e órgãos públicos mantenham claridade sobre quem tem direito e como utilizar o benefício corretamente.