O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou que já tem praticamente definida a lista de jogadores que irão ser convocados para a Copa do Mundo. A declaração foi feita durante coletiva nesta segunda-feira (30).

Confiança no trabalho

Segundo o treinador, o grupo já tem uma base sólida e segue evoluindo. “Tenho a escalação bastante definida para o primeiro jogo. E também uma escalação bem definida da lista final”, disse Ancelotti em entrevista coletiva, de acordo com informações da CNN Brasil.

Ele também destacou que o desempenho recente da equipe foi positivo, apesar de algumas melhorias ainda serem necessárias. A avaliação geral, segundo ele, é de que o trabalho realizado até aqui está no caminho certo.

Preparação segue até a estreia

Mesmo com a base definida, os últimos jogos antes da Copa continuam sendo importantes para os ajustes finais. A comissão técnica busca aprimorar o entrosamento da equipe e corrigir detalhes para chegar com segurança na Copa, que começa no dia 11 de junho.

Partidas do Brasil na fase de grupos

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo e vai disputar com os seguintes times:

Brasil x Marrocos – 13/06, às 19h

Brasil x Haiti – 19/06, às 22h

Brasil x Escócia – 24/06, às 19h