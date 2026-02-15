Criado em 2010, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é mais um dos programas do governo federal que, por meio dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), garante a estudantes uma vaga em instituições de ensino superior, com foco nas unidades federais e estaduais.

A primeira etapa de inscrições da iniciativa em 2026 foi encerrada no dia 23 de janeiro, contemplando os estudantes aprovados na chamada regular. Contudo, no dia 29, o programa disponibilizou as inscrições para a lista de espera.

Com isso, muitos estudantes que conseguiram encaminhar seus dados até os primeiros dias de fevereiro garantiram uma nova chance de garantir uma vaga em instituições públicas participantes do Sisu, que começaram a convocar os candidatos na última quarta-feira (11).

É importante destacar que, diferentemente das convocações da lista regular, os resultados da lista de espera não são disponibilizados no site do Sisu. Portanto, para saber se foi contemplado, o candidato deve seguir o passo a passo abaixo:

Acompanhar o andamento do processo por meio do site da universidade escolhida;

Conferir os editais próprios de cada inscrição, se atentando a procedimentos exigidos para matrícula;

Se atentar a prazos de matrícula e de envio de documentos.

Novas chamadas do Sisu podem ocorrer até o segundo semestre

Candidatos também precisam lembrar que, mesmo que seus nomes ainda não tenham sido convocados na primeira chamada, é fundamental continuar conferindo a lista de espera, pois elas podem se estender até o meio do ano.

Afinal, vale lembrar que as chamadas são efetuadas com base na quantidade de vagas disponíveis. Logo, enquanto houverem vagas a serem preenchidas, mais candidatos terão a chance de ser convocados.

É relevante ressaltar que a classificação permanece sendo realizada com base nas notas do ENEM, seguindo uma ordem decrescente e ajustadas conforme os pesos específicos definidos para cada curso.