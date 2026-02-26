O Nubank anunciou resultados robustos no fechamento do quarto trimestre e, ao mesmo tempo, confirmou que estuda novos passos fora do país. Depois de movimentar quase US$ 1 bilhão em lucro no período, a instituição financeira digital sinaliza que pretende avançar sobre o mercado dos Estados Unidos, o que marca uma estratégia de expansão além da América Latina.

Atualmente com forte presença no Brasil, México e Colômbia, o banco soma 131 milhões de clientes e agora direciona esforços para consolidar sua entrada no sistema financeiro norte-americano.

Lucro cresce 50% no trimestre

De acordo com o balanço divulgado nesta quarta-feira (25), o lucro líquido alcançou US$ 894,8 milhões entre outubro e dezembro, um salto de 50% em relação ao mesmo intervalo de 2024. A receita total também apresentou avanço expressivo: alta de 45% na comparação anual, chegando a US$ 4,86 bilhões.

Segundo o diretor financeiro da companhia, Guilherme Lago, o desempenho foi favorecido pela ampliação da base de usuários, pelo aumento da receita média por cliente ativo e pelo controle das despesas operacionais. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) atingiu 33%, superando os 29% registrados um ano antes.

Crédito em expansão e inadimplência sob controle

A carteira de crédito manteve ritmo acelerado de crescimento, com expansão de 40% em 12 meses, totalizando US$ 32,7 bilhões. Apesar do aumento na concessão de empréstimos, o índice de inadimplência acima de 90 dias apresentou leve recuo, passando para 6,6%, uma redução de 0,1 ponto percentual.

Com números consistentes e operação consolidada na América Latina, o Nubank agora mira o mercado norte-americano como próximo desafio. A movimentação reforça a estratégia da empresa de ampliar fronteiras e disputar espaço em um dos sistemas financeiros mais competitivos do mundo.