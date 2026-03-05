A demissão do técnico Filipe Luís do comando do Clube de Regatas do Flamengo repercutiu entre jogadores e torcedores, e um dos que se manifestaram foi o meia Lucas Paquetá. O jogador utilizou as redes sociais para lamentar a saída do treinador, que deixou o cargo em meio a um momento turbulento no clube carioca na temporada.

Paquetá destacou que Filipe Luís teve papel importante em sua volta ao Flamengo neste ano. Em publicação, o meia agradeceu ao treinador pelas conquistas e pela relação construída dentro do clube, ressaltando também o respeito e a admiração que tem pelo ex-comandante rubro-negro. Em tom de despedida, o jogador escreveu uma mensagem de carinho e apoio.

A saída do técnico aconteceu mesmo após resultados expressivos durante sua passagem pelo clube. Filipe Luís comandava o Flamengo desde 2024 e conquistou títulos importantes, incluindo a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro Série A. Apesar do histórico vencedor, a diretoria decidiu interromper o trabalho após resultados abaixo do esperado no início da temporada de 2026.

Com a mudança no comando técnico, o ambiente interno do clube passou por um período de instabilidade, e diversos jogadores também se manifestaram nas redes sociais em apoio ao treinador. Enquanto isso, o Flamengo já iniciou uma nova etapa sob o comando do português Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro.

Veja a mensagem de Lucas Paquetá na íntegra

“Como eu queria que todos aqueles sonhos que sonhamos juntos tivessem sido realizados… Queria te agradecer por tudo que você fez pra me trazer de volta, sem dúvida alguma, o maior responsável por isso! Sua lealdade, dedicação e amor pelo que faz sempre será um exemplo pra todos nós!

Como flamenguista, obrigado por todas as conquistas que ninguém jamais apagará! Como amigo, obrigado por ser esse cara sensacional que você é! Te amamos, Fili. Que Deus te abençoe e te faça ter ainda mais sucesso em tudo que fizer!”.