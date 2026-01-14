Com as especulações sobre um possível retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo nesta temporada, o Memórias do Diário desta edição relembra a trajetória do jogador pelo clube. Em diferentes momentos, Paquetá já entrou em campo no Maracanã vestindo o manto rubro-negro, deixando marcas importantes em sua passagem pelo Flamengo.

Revelado nas categorias de base do clube, Lucas Paquetá fez sua estreia como profissional em 2016 e rapidamente ganhou espaço no elenco principal. Com personalidade, qualidade técnica e identificação com a torcida, o meia se tornou peça importante do time, especialmente nas temporadas seguintes, quando passou a ser titular e protagonista em jogos decisivos.

Sua melhor fase no Flamengo aconteceu em 2018, ano em que assumiu papel de liderança dentro de campo e ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Carioca. As atuações de destaque no Maracanã chamaram a atenção do futebol europeu, o que culminou em sua transferência para o Milan no início de 2019, encerrando sua primeira passagem pelo clube.

O vínculo com a torcida rubro-negra, no entanto, permaneceu bastante vivo. Depois do Milan, Paquetá ainda defendeu as cores do Lyon antes de chegar ao West Ham, seu atual clube. Desde sua saída do Flamengo, em 2018, Lucas Paquetá sempre deixou claro o desejo de retornar ao clube. Para ele, a volta é apenas uma questão de tempo.

O que já foi um sonho distante começa a se tornar mais viável para o Flamengo, que aguarda uma definição positiva nos próximos dias. Paquetá pressiona o West Ham por uma liberação nesta janela, enquanto os ingleses pedem 60 milhões de euros (R$ 376 milhões) e o clube rubro-negro aceita pagar até 40 milhões de euros (R$ 250 milhões).