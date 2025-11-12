Com a chegada do fim do ano e a proximidade das festas natalinas, um destino no interior do Brasil chama a atenção por oferecer uma experiência rara por aqui: neve todos os dias.

Enquanto o país enfrenta altas temperaturas típicas do verão, este lugar mantém clima congelante e cenários típicos de países do hemisfério norte. O ambiente mágico é ainda mais valorizado durante o Natal, com atrações temáticas e espetáculos especiais.

No entanto, viver essa fantasia exige planejamento, pois os ingressos têm preços relativamente elevados para a maioria dos brasileiros, mas nada proibitivos, e há uma série de regras para quem busca pagar meia-entrada ou garantir datas específicas.

Além disso, embora o ingresso inclua algumas roupas impermeáveis, muitos visitantes preferem levar agasalhos próprios para evitar gastos extras com aluguel e garantir mais conforto durante o passeio.

Lugar no interior do Brasil recebe neve todos os dias e custa caro pra visitar

O local em questão é o Snowland, um parque temático de neve localizado em Gramado, na Serra Gaúcha. Inaugurado em 2013, ele é o primeiro parque de neve indoor das Américas e oferece um cenário gelado durante o ano inteiro.

Mesmo em pleno verão, a temperatura na área principal pode chegar a -5 ºC, com pistas de esqui, snowboard, patinação no gelo e uma montanha de neve artificial onde famílias descem juntas em boias.

Tudo isso cercado por iluminação especial, gastronomia temática e espetáculos imersivos.

Para o Natal de 2025, o Snowland preparou uma programação exclusiva. Entre as novidades estão cinco novas apresentações que misturam teatro, dança, música e patinação artística.

Um dos destaques é o espetáculo “Snowland On Ice – Natal Iluminado”, que ocorre na pista de gelo e conta com atletas premiados.

Há ainda shows interativos com personagens encantados, contação de histórias, elfos, princesas e até a presença do Papai Noel, sempre em cenários cuidadosamente decorados para transportar o público ao universo natalino.

Informações importantes para quem quer aproveitar a neve neste Natal

O parque fica na RS-235, nº 9009, bairro Carazal, em Gramado (RS), e funciona das 10h às 17h, com atrações até 16h30. Ele fecha às quartas-feiras em baixa temporada, e os ingressos devem ser comprados com antecedência.

Quem optar por meia-entrada precisa apresentar documentação específica, e em alguns casos o benefício só pode ser solicitado pessoalmente na bilheteria.

O cancelamento e o reagendamento também possuem prazos e taxas que podem ser consultados no site da empresa. Além disso, não é permitido entrar com alimentos e bebidas.

Visitar o Snowland exige atenção aos detalhes e ao bolso, mas promete uma experiência natalina com neve de verdade que é difícil de esquecer.