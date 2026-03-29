O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma nova lei que endurece o combate ao crime organizado no país e altera regras importantes sobre o auxílio-reclusão. A medida faz parte do chamado projeto “Antifacção”, aprovado pelo Congresso Nacional, e traz mudanças diretas que afetam o acesso ao benefício pago a dependentes de presos.

Uma das principais alterações determina que familiares de detentos ligados a facções criminosas, milícias ou grupos paramilitares não terão mais direito ao auxílio-reclusão. A regra vale tanto para presos provisórios quanto para aqueles que já cumprem pena em regimes fechado ou semiaberto, desde que haja comprovação do vínculo com organizações criminosas.

Durante a sanção, Lula afirmou que a medida busca desestimular a entrada no crime e reforçar a responsabilização individual. Segundo ele, a ideia é que o infrator tenha consciência de que suas escolhas podem impactar diretamente sua família, inclusive na perda de benefícios sociais garantidos anteriormente.

Apesar da mudança, o auxílio-reclusão não foi totalmente extinto. O benefício continua válido para dependentes de presos de baixa renda que contribuíram ao INSS e que não tenham ligação com organizações criminosas, mantendo a função de assistência social nesses casos específicos.

A nova legislação faz parte de um pacote mais amplo de medidas que aumentam penas, restringem benefícios e ampliam o combate financeiro às facções. A expectativa do governo é que as mudanças fortaleçam a segurança pública e dificultem a atuação de grupos criminosos no país.

Nova lei endurece regras e amplia combate ao crime organizado

A sanção do projeto reforça uma série de medidas voltadas ao enfrentamento das facções criminosas no Brasil. Além das mudanças no auxílio-reclusão, a legislação também prevê punições mais rígidas, maior controle sobre atividades dentro dos presídios e ações para enfraquecer financeiramente esses grupos.

Especialistas apontam que, embora a medida tenha foco na segurança pública, ela também levanta discussões sobre impactos sociais, principalmente para famílias que dependiam do benefício. O tema deve continuar gerando debates sobre o equilíbrio entre combate ao crime e proteção social nos próximos meses.