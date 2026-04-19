O Aeroporto Internacional de Guarulhos segue sendo o maior e mais movimentado aeroporto da América do Sul. Em 2025, ele atingiu um novo recorde histórico com 47,1 milhões de passageiros, consolidando sua liderança absoluta na região. O terminal superou grandes aeroportos da América Latina, se mantendo à frente de concorrentes como Bogotá e Cidade do México.

A movimentação diária também impressiona: são cerca de 135 mil passageiros que circulam pelo aeroporto todos os dias e uma média superior a 880 pousos e decolagens diárias.

O complexo opera 24 horas por dia e conta com três terminais (T1, T2 e T3), além de duas pistas capazes de receber aeronaves de grande porte. Atualmente, o aeroporto conecta o Brasil a mais de 100 destinos nacionais e internacionais.

Investimentos e modernização

O crescimento constante do aeroporto já vinha sendo observado desde 2024, quando foram registrados 43,6 milhões de passageiros, superando inclusive o nível pré-pandemia.

Para acompanhar essa expansão, estão previstos cerca de R$ 2,55 bilhões em investimentos em infraestrutura e modernização, voltados à ampliação da capacidade operacional e melhoria da experiência dos passageiros.