Um Airbus A380 da Emirates, considerado o maior avião de passageiros do mundo, teve de mudar sua rota e realizar um pouso em Gana após o acionamento de um alerta de fumaça no compartimento de cargas. A aeronave tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

O avião, de matrícula A6-EUG, cumpria o voo EK261, que decolou de Dubai rumo ao Brasil. Durante o percurso, já sobre o Atlântico Sul e após deixar o continente africano, a tripulação passou a receber alertas intermitentes que indicavam a possível presença de fumaça no porão da aeronave.

O voo EK261 pousou com segurança em Acra, capital de Gana, e passou por uma inspeção em solo. Algumas horas depois, veio a boa notícia para os passageiros: após uma checagem minuciosa, a aeronave foi liberada, reabastecida e decolou novamente com destino a Guarulhos, concluindo a viagem sem novos imprevistos, apenas com o atraso decorrente da operação.

Até a última atualização, não havia confirmação se o alerta foi causado por uma falha no sistema ou se algum objeto no compartimento de cargas realmente gerou fumaça. Procurada, a Emirates não havia se pronunciado sobre o caso até a publicação da reportagem.

Quanto custa o Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo

O Airbus A380 é uma das aeronaves comerciais mais caras já produzidas, com valor estimado entre US$ 375 milhões e US$ 445 milhões, a depender da configuração escolhida pela companhia aérea. O preço varia conforme o número de assentos, o nível de personalização interna, os sistemas de entretenimento e os ajustes técnicos solicitados por cada cliente.

Além do custo de aquisição, o A380 também exige investimentos elevados em operação e manutenção, incluindo consumo de combustível, peças específicas e infraestrutura adequada nos aeroportos. Por isso, apesar do conforto e da capacidade incomparável, muitas companhias passaram a reavaliar o uso do modelo, optando por aeronaves menores e mais eficientes.