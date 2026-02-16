O maior estádio do mundo em capacidade está localizado na Coreia do Norte e impressiona pelos números: o Estádio Primeiro de Maio Rungrado, em Pyongyang, comporta cerca de 150 mil pessoas. A grandiosidade da arena chama atenção não apenas pelo tamanho, mas também pelo papel simbólico que exerce no país, sendo um dos principais palcos de eventos oficiais e celebrações nacionais.

Inaugurado em 1989, o estádio foi construído às margens do rio Taedong e se destaca pela arquitetura peculiar, com um teto em forma de pétalas de magnólia que se abre em múltiplas seções. O projeto monumental reflete a intenção do regime norte-coreano de demonstrar poder, organização e capacidade estrutural, tornando o local um cartão-postal da capital.

Apesar de poder receber partidas de futebol e competições esportivas, o Estádio Rungrado é mais conhecido por sediar os chamados Jogos de Massa, espetáculos coreografados que envolvem dezenas de milhares de participantes. Nessas apresentações, ginástica, dança e encenações patrióticas se misturam em performances sincronizadas que impressionam pela escala e precisão.

Mesmo sendo pouco acessível a visitantes estrangeiros, o estádio permanece como um marco da arquitetura esportiva mundial. Sua capacidade supera a de arenas famosas em outros países, reforçando o título de maior estádio do planeta e consolidando o Rungrado como um símbolo da singularidade e do isolamento da Coreia do Norte no cenário internacional.

Os maiores estádios do mundo por capacidade