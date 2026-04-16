A BYD deu um passo gigantesco no mercado brasileiro ao inaugurar sua maior fábrica fora da Ásia, localizada em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. O complexo foi instalado no antigo polo industrial da Ford e recebeu um investimento de R$ 5,5 bilhões, consolidando o Brasil como peça-chave na estratégia global da montadora.

Com uma estrutura impressionante, a fábrica tem capacidade projetada para produzir até 600 mil veículos por ano, embora o início das operações esteja focado em cerca de 150 mil unidades anuais. No local, são fabricados carros elétricos e híbridos, além de ônibus e caminhões, com foco tanto no mercado brasileiro quanto em outros países da América Latina.

Entre os modelos produzidos estão o BYD Dolphin Mini, o BYD King e o BYD Song Pro, que vêm ganhando espaço nas ruas do país. A produção local ajuda a reduzir custos e aumentar a competitividade da marca, que já se destaca entre as líderes no segmento de eletrificados no Brasil.

Além da relevância industrial, o projeto também tem forte impacto econômico. A fábrica ocupa uma área de aproximadamente 5,6 milhões de metros quadrados e tem potencial para gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos. Inaugurada oficialmente em 9 de outubro de 2025, a unidade já está em operação e segue ampliando seu quadro de funcionários.

Gigante industrial impulsiona economia e mercado de elétricos

A chegada da fábrica da BYD em Camaçari representa um marco para a indústria automotiva nacional, especialmente no segmento de veículos eletrificados. A iniciativa reforça a transição energética no país e posiciona o Brasil como um dos principais polos de produção da empresa fora da Ásia.

Além disso, o investimento bilionário contribui diretamente para o desenvolvimento regional, gerando empregos, movimentando a economia local e atraindo novos fornecedores para a cadeia produtiva. A expectativa é que o complexo continue crescendo nos próximos anos, acompanhando a demanda por carros elétricos no Brasil e na América Latina.