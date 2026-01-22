No Triângulo Mineiro, a cidade de Uberlândia abriga um dos maiores complexos industriais do país e a principal unidade produtiva de bebidas do Brasil. A fábrica da Ambev, inaugurada em 1995, ocupa uma área de aproximadamente 1,3 milhão de metros quadrados, produz cerca de 7 bilhões de litros por ano e mantém funcionamento ininterrupto, 24 horas por dia, em um ritmo que lembra o de uma cidade própria.

Um parque industrial do tamanho de um município

A dimensão da unidade chama atenção logo à primeira vista. O complexo reúne ruas internas pavimentadas, centros administrativos, refeitórios, armazéns automatizados e estações próprias de tratamento de água e efluentes. O deslocamento dentro da fábrica é feito com apoio de ônibus e veículos elétricos, tamanho o espaço ocupado pelas instalações.

A capacidade produtiva anual equivale a bilhões de litros de cervejas, refrigerantes, águas, isotônicos e chás. Segundo dados do setor, a planta mineira responde por cerca de 10% de toda a produção nacional da Ambev, abastecendo o mercado interno e também parte das exportações da companhia.

Produção contínua com apoio da tecnologia

Mais de três mil profissionais atuam diariamente na fábrica, entre operadores, engenheiros, técnicos, motoristas e equipes de manutenção. Os turnos se revezam sem interrupções para garantir que as linhas de produção sigam ativas dia e noite.

A unidade está entre as mais automatizadas do Brasil. Linhas de envase operam em alta velocidade, com sistemas robotizados capazes de processar milhares de garrafas por hora. Câmeras e sensores monitoram cada etapa, analisando parâmetros como temperatura, pressão e padrão do produto, o que assegura qualidade e padronização.

Logística estratégica no centro do país

A localização de Uberlândia é um dos grandes trunfos do complexo. Situada em um ponto central do território brasileiro, a fábrica funciona como um polo logístico da Ambev. Diariamente, cerca de mil caminhões entram e saem do pátio da unidade, distribuindo bebidas para centros logísticos em mais de 20 estados.

Esse fluxo constante reforça o papel da planta como peça-chave na cadeia de abastecimento nacional, conectando produção, tecnologia e distribuição em escala continental.