A cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, reúne características que a transformaram em um ponto-chave para a indústria de bebidas no Brasil. A combinação entre localização privilegiada, fácil acesso a rodovias importantes e infraestrutura logística eficiente pesou na decisão de instalar ali a maior fábrica da Coca-Cola no mundo em volume de produção.

Localização estratégica impulsiona operação

Com uma área aproximada de 180 mil metros quadrados, a unidade emprega mais de mil profissionais e se consolidou como um dos principais polos industriais da companhia. Em 2013, a fábrica atingiu a marca de 1,7 bilhão de litros produzidos, número que ajuda a dimensionar a relevância da planta para o abastecimento do mercado nacional.

A produção atende grande parte do estado de São Paulo, incluindo a capital, além de cidades de Minas Gerais. Para dar conta dessa demanda, a empresa investiu recentemente em um moderno armazém vertical, considerado um dos maiores do tipo no país.

Armazém vertical otimiza logística

A nova estrutura tem 23 metros de altura, cerca de 100 metros de largura e 75 metros de profundidade. O espaço é capaz de armazenar o equivalente a quatro dias inteiros de produção, o que reduz o tempo de escoamento e torna a distribuição mais ágil. O sistema também contribui para minimizar custos logísticos e melhorar o planejamento das entregas.

Tecnologia e automação no processo industrial

Outro diferencial da fábrica de Jundiaí é o alto nível de automação. Linhas de envase operam em ritmo acelerado, enquanto sistemas digitais acompanham, em tempo real, etapas como controle de qualidade e rastreamento da produção. A integração entre tecnologia e logística garante padronização e menor índice de perdas.

Sustentabilidade como diretriz

A unidade também segue padrões internacionais da Coca-Cola voltados à sustentabilidade. Entre as iniciativas estão o uso racional da água, a reutilização de resíduos industriais e ações para diminuir a emissão de gases poluentes. Esses esforços reforçam o compromisso ambiental da empresa.

Com investimentos constantes em inovação e infraestrutura, a fábrica de Jundiaí se mantém como um dos principais centros produtivos da Coca-Cola no mundo, conciliando escala industrial, eficiência operacional e impacto econômico regional.