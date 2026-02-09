Com quase 200 mil hectares localizados na fronteira entre Goiás e Tocantins, a Fazenda Nova Piratininga se destaca no agronegócio brasileiro pela operação integrada que reúne pecuária, agricultura e uma infraestrutura comparável à de uma pequena cidade. O empreendimento é citado por especialistas do setor como o maior do país no modelo de ciclo completo, que concentra cria, recria e engorda em um único sistema produtivo.

Escala produtiva e estrutura operacional

A propriedade abriga um rebanho estimado em cerca de 120 mil bovinos, sendo aproximadamente 60 mil fêmeas em idade reprodutiva. Para sustentar esse volume, a fazenda conta com uma malha interna de quase mil quilômetros de estradas, pista de pouso e um complexo sistema de reservatórios de água, cuja capacidade divulgada ultrapassa 10 bilhões de litros. Além da pecuária, a área também é ocupada por lavouras comerciais de soja e milho, fundamentais para o equilíbrio da operação.

Reprodução e genética como estratégia

Um dos pilares do projeto é o investimento em tecnologia reprodutiva. A Nova Piratininga adotou em larga escala a inseminação artificial em tempo fixo, prática que permite maior controle sobre o ciclo produtivo e melhora a padronização dos lotes. O uso combinado de genética nelore e angus busca acelerar o ganho de peso e a precocidade dos animais, seguindo uma tendência observada em grandes propriedades do país.

Agricultura integrada e autonomia alimentar

O crescimento da agricultura dentro da fazenda acompanha a expansão do rebanho. A área destinada à soja aumentou de forma acelerada nos últimos anos, com planos de alcançar dezenas de milhares de hectares. No milho, o foco é garantir produção suficiente para ração, silagem e feno, reduzindo a dependência de fornecedores externos e assegurando regularidade mesmo nos períodos de seca.

Vida e logística dentro da fazenda

Mais de 600 pessoas vivem na área, que dispõe de escola, atendimento de saúde e oficinas. A organização logística, com setores bem definidos e rotas internas padronizadas, facilita o manejo dos animais e reduz perdas operacionais.

Sustentabilidade e uso do solo

A gestão ambiental integra o modelo produtivo, com preservação de áreas legais e adoção de práticas de integração entre lavoura e pecuária. O objetivo é ampliar a produtividade sem comprometer recursos naturais, consolidando a fazenda como um dos exemplos de grande escala no agronegócio contemporâneo.