Uma mansão avaliada em cifras bilionárias, com uma área de lazer monumental, 18 quartos e até um hangar preparado para receber quatro helicópteros. Trata-se da casa mais cara do Brasil — e, ao contrário do que muitos supõem, ela não pertence a Diego Ribas, conhecido por investimentos imobiliários no Sul do país, nem a outras celebridades frequentemente associadas a imóveis de luxo.

Também não é a residência de Ana Hickmann, que possui uma propriedade de quase 3 mil m² em Itu (SP), nem de Virgínia Fonseca, que segue ampliando sua casa em Goiás. A proprietária da mansão avaliada em cerca de R$ 1 bilhão é Daniela Albuquerque, apresentadora do programa Sensacional, exibido pela RedeTV!.

Localizado em Alphaville, na Grande São Paulo, o imóvel chama atenção pelos impressionantes 17,8 mil m² de área, com espaços de entretenimento completos e jardins inspirados nos clássicos Jardins de Luxemburgo. A família conta ainda com uma sala de cinema particular, com capacidade para 50 pessoas, permitindo sessões sem sair de casa.

A propriedade reúne um amplo salão de festas, quadra esportiva e diversas opções de lazer. Ao todo, são 18 quartos e 14 banheiros, incluindo uma suíte principal, além de várias piscinas espalhadas pelo terreno. Na área externa, o destaque fica por conta do heliporto e de um hangar com espaço para até quatro aeronaves.

Quem é Daniela Albuquerque?

Daniela Albuquerque é uma apresentadora brasileira que ganhou projeção nacional por seu trabalho na RedeTV!, onde está à frente do programa Sensacional desde 2014. Antes de se firmar na televisão, atuou como modelo, participou de concursos de beleza e investiu na formação em jornalismo e artes cênicas.

Ao longo da carreira, construiu uma imagem associada a entrevistas e reportagens especiais, além de um estilo elegante e discreto diante das câmeras. Daniela também é conhecida por seu casamento com Amilcare Dallevo Jr., um dos donos da RedeTV!, com quem tem duas filhas.