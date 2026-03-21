Devido a seus patrimônios elevados, é comum ver celebridades adquirindo propriedades luxuosas para chamar de lar. No entanto, enquanto a grande maioria se estabelece em mansões avaliadas em milhões, a apresentadora Daniela Albuquerque decidiu investir ainda mais.

Afinal, há algum tempo, ela se tornou dona de um imóvel situado no bairro de Alphaville, na Grande São Paulo, que é considerado um verdadeiro marco no segmento de luxo não apenas por seus atributos, mas também por seu custo elevado.

Estima-se que, no total, a apresentadora do programa Sensacional e seu marido, o empresário Amilcare Dallevo Jr., que é sócio fundador da emissora RedeTV!, tenham desembolsado cerca de R$ 1 bilhão para adquirir a mansão, que apresenta dimensões gigantescas.

Ocupando cerca de 17,8 mil metros quadrados de área construída, a propriedade mede o equivalente à extensão de dois campos de futebol, mas consegue combinar imponência com suntuosidade por conta de sua arquitetura requintada.

E vale destacar que os arredores também contribuem para engrandecer ainda mais a propriedade, pois além de estar localizada em um condomínio de luxo que conta com proteção reforçada, a mansão ainda é cercada por áreas verdes que embelezam toda a região.

Características da maior mansão do Brasil: conheça o interior do imóvel

Conforme mencionado anteriormente, mesmo tratando-se de um empreendimento gigantesco, a mansão bilionária de Daniela Albuquerque exala ares luxuosos, e isso está relacionado ao estilo clássico de sua decoração, que predomina na tanto na área externa quanto na interna.

Inclusive, mais do que peças de arte raras e mobílias de marcas famosas, o interior do imóvel ainda conta com 18 quartos, 14 banheiros, um cinema particular com capacidade para dezenas de convidados e uma gigantesca suíte principa de cerca de 1.200 metros quadrados.

Já na parte de fora da residência, é possível desfrutar de jardins belíssimos, piscinas, quadras esportivas e áreas de convivência gigantesca e ainda contar com a conveniência de um heliponto e um hangar capaz de comportar diversas aeronaves.