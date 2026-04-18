Em Alphaville, na Grande São Paulo, existe uma mansão que chama atenção pelo tamanho fora do normal. Vista de fora, ela não lembra apenas uma casa, mas um grande complexo, com vários ambientes diferentes funcionando quase como um shopping.

A construção tem cerca de 17 mil metros quadrados. Para ter uma ideia, isso equivale a centenas de apartamentos juntos. Dentro dela, há 18 quartos e 14 banheiros, distribuídos em diferentes áreas para garantir conforto e privacidade. A suíte principal é tão grande que sozinha já ocupa um espaço comparável ao de vários apartamentos comuns.

Estrutura completa de lazer

A mansão foi pensada para oferecer tudo no mesmo lugar: há piscina, spa, sala de cinema e jardins enormes. Alguns espaços são mais diferentes, como áreas com aquário integrado à decoração, o que dá ao ambiente um visual bem chamativo e diferente.

Do lado de fora, a garagem comporta cerca de 50 carros e, além disso, a propriedade tem uma área especial para pouso de helicópteros, o que mostra o nível de estrutura do local.

Construção e valor alto

A obra foi finalizada em 2014 e levou anos para ser concluída, com a participação de cerca de 300 pessoas trabalhando no projeto. O valor estimado chega perto de R$ 1 bilhão, o que coloca a mansão entre as mais caras do Brasil. A propriedade pertence ao empresário Amilcare Dallevo Jr., sócio da RedeTV!, e à apresentadora Daniela Albuquerque.