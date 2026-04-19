Em Alphaville, na Grande São Paulo, está localizada a mansão que é considerada a maior do Brasil. São cerca de 17 mil metros quadrados de área construída, o que faz com que a mansão se pareça mais com um complexo residencial. O imóvel pertence ao empresário Amilcare Dallevo Jr., sócio da RedeTV!, e à apresentadora Daniela Albuquerque.

A mansão conta com diversas suítes de alto padrão, todas projetadas para oferecer conforto e privacidade para os proprietários e visitantes. Os ambientes são amplos e seguem um estilo sofisticado, com itens de alto nível e decoração clássica.

Um dos maiores destaques é a suíte principal. Sozinha, ela ocupa um espaço equivalente a cerca de 15 apartamentos comuns, o que ajuda a dimensionar o tamanho do imóvel. Além disso, o espaço inclui áreas exclusivas de convivência.

Estrutura completa e itens exclusivos

A propriedade também reúne uma série de comodidades que vão além do básico: há piscina, jardins amplos, sala de cinema, spa completo e até um aquário integrado à decoração. A mansão também conta com garagem para cerca de 50 carros e uma área preparada para pouso de helicópteros, algo raro mesmo entre imóveis de alto padrão.