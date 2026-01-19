Com a divulgação completa das tabelas do IPVA 2026 por todos os estados, já é possível identificar qual foi o imposto mais alto cobrado no país neste ano. O título ficou com um superesportivo raríssimo: uma Ferrari LaFerrari ano 2015, avaliada em R$ 35,6 milhões.

Supercarro lidera ranking do IPVA

O modelo está registrado no Distrito Federal, onde a alíquota do IPVA é de 3%. Com isso, o valor do imposto chegou a R$ 1.067.933,76, o mais elevado do Brasil em 2026. A quantia chama atenção não apenas pelo montante, mas também por evidenciar o impacto das diferentes regras estaduais no cálculo do tributo.

Diferença de imposto entre estados

No país, existe ao menos mais uma unidade da LaFerrari. O exemplar registrado em Santa Catarina foi avaliado em R$ 38 milhões, valor superior ao do veículo do DF. No entanto, como a alíquota catarinense é de 2%, o IPVA ficou em R$ 760.874,74, bem abaixo do cobrado na capital federal, apesar do carro ser mais caro.

Tecnologia e desempenho extremos

Produzida entre 2013 e 2018, a LaFerrari marcou a história da montadora italiana por ser seu primeiro modelo híbrido. O superesportivo combina um motor 6.2 V12, de 789 cavalos, com um sistema elétrico que eleva a potência total para 950 cv e torque de 91,7 kgfm. O desempenho impressiona: aceleração de 0 a 100 km/h em 2,6 segundos e velocidade máxima de 350 km/h, além de redução significativa no consumo de combustível.

IPVA que compra imóveis e carros

O valor pago de IPVA no Distrito Federal seria suficiente para adquirir um imóvel compacto em áreas valorizadas do Rio de Janeiro, como o Leblon, considerando o preço médio do metro quadrado apontado pelo Índice FipeZAP 2025. Também permitiria comprar, à vista, diversos modelos populares ou até esportivos de luxo, em quantidade.

Outros destaques no Distrito Federal

Além da Ferrari, o DF também aparece no ranking com dois Porsche 918 Spyder, avaliados em mais de R$ 12 milhões cada. Os valores de IPVA desses modelos ultrapassam R$ 370 mil, reforçando como veículos de altíssimo padrão concentram os maiores impostos do país.