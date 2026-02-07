A maior rede de fast food do planeta prepara sua estreia em território brasileiro. A Mixue, empresa chinesa especializada em sorvetes, chás e bebidas geladas, já definiu São Paulo como ponto de partida no país. A primeira unidade deve ser inaugurada no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, um dos endereços comerciais mais movimentados da capital. As informações são do ND Mais.

Primeira loja será aberta na Avenida Paulista

A administração do shopping confirmou que a loja ocupará um espaço no terceiro andar do centro comercial. A previsão é que a inauguração aconteça em março, embora o dia exato ainda não tenha sido anunciado oficialmente. A chegada marca o início da operação da marca no Brasil e faz parte de uma estratégia mais ampla de expansão na América Latina.

Rede supera gigantes globais em número de unidades

Com mais de 45 mil lojas distribuídas em 12 países, a Mixue lidera o ranking mundial em número de unidades, superando redes tradicionais como McDonald’s, Starbucks e Subway. Depois de dominar o mercado asiático, a empresa agora volta seus esforços para novos mercados, apostando no alto potencial de consumo do público brasileiro.

Investimentos bilionários e geração de empregos

A expansão da Mixue no Brasil está inserida em um pacote de investimentos chineses anunciado em 2025, durante visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Pequim. A empresa prevê aplicar cerca de R$ 3,2 bilhões no país até 2030, com a promessa de gerar aproximadamente 25 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Parte da parceria envolve a importação de polpas de frutas brasileiras, o que deve beneficiar produtores nacionais.

De barraca local a potência global

Fundada em 1997, na província de Henan, a Mixue surgiu a partir de uma pequena venda de raspadinhas criada por Zhang Hongchao. O crescimento acelerado veio com a aposta em preços baixos, cardápio enxuto e um modelo de franquia acessível. Em 2025, a empresa abriu capital e alcançou avaliação superior a US$ 10 bilhões.

Cardápio simples e apelo popular

A marca se tornou conhecida por bebidas como bubble tea, limonadas e sobremesas geladas. O sucesso comercial transformou a Mixue em uma das maiores compradoras de limão da China e consolidou seu apelo entre consumidores jovens, combinação que agora será testada no mercado brasileiro.