O bolso do consumidor voltou a sentir o peso do aumento dos combustíveis. Em mais um estado brasileiro, motoristas foram surpreendidos por novos aumentos no preço da gasolina, causando indignação de quem depende do carro no dia a dia.

Alta que chega sem aviso direto

O que mais tem gerado revolta é o fato de que os reajustes não vieram acompanhados de um anúncio claro por parte das refinarias. Ainda assim, os valores nas bombas começaram a subir.

Segundo informação dada pelo g1, o litro da gasolina no Acre, que antes girava em torno de R$ 7,24 a R$ 7,25, passou a registrar aumentos que chegam a cerca de R$ 0,20 em alguns postos. O diesel também teve reajustes, com o diesel S10 apresentando altas mais significativas, chegando a aproximadamente R$ 0,70 por litro em determinados locais.

Influência do cenário internacional

Grande parte da causa do aumento nos preços vem de fora. A valorização do petróleo no mercado global, impulsionada por conflitos entre países, tem elevado o custo da matéria-prima. Ou seja, qualquer variação externa acaba refletindo no Brasil.

Além disso, o transporte até regiões mais afastadas e os custos logísticos também contribuem para que o preço final fique ainda mais alto em determinados estados.

O que diz o sindicato

O Sindepac, sindicato que representa o setor, reforçou que os aumentos já são sentidos antes mesmo de qualquer anúncio oficial. Segundo o g1, a entidade destacou: “já houve dois reajustes lineares (na gasolina e diesel) que juntos chegam a um aumento de 35 centavos no litro.”

Em outro trecho, o sindicato explicou que é possível que “as mudanças nos preços comecem a ocorrer nas bombas ainda essa semana, na medida em que novos estoques forem comprados”.

População sente e reage

Com impacto quase que imediato nos preços, motoristas relatam dificuldade para manter o orçamento, e ainda não há previsão de normalidade, já que, esse cenário é influenciado diretamente por fatores externos.