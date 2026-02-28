Há quase uma década, a empresária Anita Harley vive em estado delicado após sofrer um AVC, em novembro de 2016. Desde então, permanece internada em UTI, sem condições de se comunicar ou tomar decisões. A situação clínica é descrita como um limbo doloroso para familiares e pessoas próximas.

Dona de um patrimônio estimado em R$ 2 bilhões, Anita é herdeira do grupo Casas Pernambucanas, um dos impérios mais tradicionais do varejo brasileiro. O comando dos negócios e o destino da fortuna passaram a ser alvo de uma disputa judicial complexa.

Documentário traz bastidores

A batalha é tema da série O Testamento – O Segredo de Anita Harley, dirigida por Camila Appel. A produção estreou no Globoplay e reúne depoimentos de personagens centrais do caso.

Na série, a diretora afirma que Anita se encontra em um estado considerado clinicamente vivo, mas incapaz de responder ou decidir por si. O cenário é descrito como um pesadelo prolongado.

Mansão milionária no centro da disputa

Entre os bens envolvidos está uma mansão na Aclimação, bairro da capital paulista. O imóvel impressiona pelos números: são 96 cômodos e 37 banheiros. Avaliada em R$ 50 milhões, a propriedade foi doada por Anita a Sônia Soares, conhecida como Suzuki.

As duas viveram juntas por décadas no local. A Justiça reconheceu a união estável entre elas, após ação movida por Sônia um ano depois da internação da empresária. Segundo ela, a relação durou 36 anos, até o AVC.

Versões conflitantes

A narrativa, no entanto, é contestada por Cristine Rodrigues. Ex-funcionária e pessoa próxima de Anita, ela também reivindica na Justiça o reconhecimento como companheira da empresária.

Cristine afirma que mantinha uma relação afetiva com Anita e questiona a versão apresentada por Sônia. O embate amplia a tensão em torno da herança e do controle do patrimônio.

Outro nome envolvido é Artur Miceli, filho biológico de Sônia. A Justiça o reconheceu como filho socioafetivo de Anita, garantindo a ele a condição de herdeiro. Artur diz que a disputa o colocou na posição de precisar provar a própria história e os vínculos familiares.

Enquanto Anita permanece internada, sem voz ativa sobre os próprios bens, a batalha judicial segue em curso. O caso mistura fortuna bilionária, relações afetivas e versões divergentes. Um drama real que ultrapassa os muros da mansão e expõe conflitos profundos sobre família, poder e herança.