A Justiça de São Paulo determinou o leilão da mansão onde a apresentadora Ana Hickmann morava com o ex-marido, Alexandre Corrêa, em Itu, no interior paulista. Com a venda direta do imóvel suspensa, agora ele será leiloado por um lance inicial de R$ 35 milhões. A decisão foi publicada na sexta-feira (30).

Segundo a decisão do juiz Guilherme Madeira Dezem, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), a venda do imóvel será feita por meio de um leilão judicial eletrônico. O leiloeiro Eduardo Consentino foi nomeado para conduzir o processo.

Venda será online e à vista

O leilão será realizado de forma totalmente virtual, em plataforma especializada. O arrematante deverá efetuar o pagamento integral do valor em até 24 horas, além de pagar uma comissão de 5% ao leiloeiro.

A decisão também prevê a mansão será vendida “no estado em que se encontra”, cabendo ao comprador verificar suas condições e assumir eventuais dívidas associadas a ele, com exceção de débitos fiscais, conforme determina a legislação.

Negociação anterior foi interrompida

Antes da decisão judicial, a mansão estava anunciada por R$ 40 milhões em uma imobiliária. A venda tinha como objetivo quitar dívidas atribuídas a Alexandre Corrêa, mas foi suspensa após a defesa dele alegar que não havia sido consultada sobre a negociação de um bem que pertencia ao casal.

O imóvel possui um terreno de 6,1 mil metros quadrados e cerca de 1,6 mil metros quadrados de área construída.

Divergência entre as defesas

Em nota, a equipe de Ana Hickmann afirmou que Alexandre Corrêa negociou e movimentou todos os valores sozinho, além de ter reconhecido a dívida sem questionar eventuais irregularidades contratuais.

A defesa da apresentadora sustenta ainda a existência de “excesso de garantias”, argumentando que um imóvel avaliado em R$ 35 milhões foi dado como garantia para uma dívida de aproximadamente R$ 700 mil.

Já a defesa de Alexandre Corrêa, representada pelo advogado Enio Murad, afirma que a dívida é legítima e já ultrapassa R$ 900 mil com juros. Murad contesta a tese de “excesso de garantia”, alegando que o valor total das dívidas do ex-casal supera R$ 40 milhões e a mansão possui mais de dez penhoras registrada.

Disputa ocorre em meio ao divórcio

A mansão já esteve envolvida em outras tentativas de penhora. Em dezembro de 2023, uma financeira tentou arrestar o imóvel para cobrar uma dívida de R$ 1,7 milhão, mas o pedido foi negado. A disputa patrimonial ocorre em meio ao processo de divórcio, iniciado após Ana Hickmann denunciar Alexandre Corrêa por violência doméstica em novembro de 2023.