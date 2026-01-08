O ator Caio Castro, aos 36 anos, galã da Globo, concretizou um projeto pessoal ao inaugurar a Mansão Real, uma luxuosa propriedade em Morro de São Paulo, na Bahia. Construído pelo próprio artista, o imóvel agora está disponível para reservas, oferecendo estrutura completa para receber até 23 hóspedes.

O ator celebrou a virada de ano na região ao lado da namorada, Vitória Bohn, e descreveu a realização como um sonho finalmente concretizado, que não poderia mais ser adiado. A residência conta com oito suítes, cuidadosamente distribuídas para atender diferentes perfis de visitantes.

Mansão de luxo

A mansão dispõe de duas suítes com cama king, quatro com cama queen e duas com camas de solteiro, todas acompanhadas de camas auxiliares. No interior, os hóspedes podem usufruir de uma cozinha completa e uma ampla sala integrada, perfeitas para a convivência de grupos maiores.

Na área externa, o grande destaque é a piscina com iluminação cênica e areia, projetada para proporcionar a sensação de uma prainha particular. O espaço de lazer conta ainda com jardim com paisagismo tropical, academia, sauna, campinho de futebol e uma área gourmet com churrasqueira, garantindo entretenimento e conforto para todos os visitantes.

Da telinha para empreendimentos de luxo

Caio Castro construiu uma trajetória sólida na televisão brasileira, tornando-se um dos atores mais reconhecidos e carismáticos da Globo. Desde seus primeiros papéis em novelas de grande sucesso, ele conquistou o público com talento e versatilidade, transitando com naturalidade entre dramas, comédias e personagens marcantes que ficaram na memória dos fãs.

Além da carreira artística, Castro também vem se destacando em projetos pessoais e empresariais, explorando áreas como turismo e lifestyle. A inauguração da Mansão Real reforça essa nova fase de sua vida, unindo a fama construída na telinha a investimentos que refletem seu estilo de vida sofisticado e sua visão empreendedora.