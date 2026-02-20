Uma casa de alto padrão em Los Angeles entrou no radar da imprensa após servir de endereço temporário para o rapper sul-coreano J-Hope. O artista vive uma fase voltada a projetos individuais e passou parte de 2025 na cidade americana com foco exclusivo na produção musical.

A estadia veio a público durante uma participação em um programa de televisão da Coreia do Sul, quando ele abriu as portas do imóvel e comentou os motivos da mudança. Segundo relatou, a decisão de trabalhar nos Estados Unidos já estava traçada antes mesmo de concluir o serviço militar obrigatório. A meta era clara: desenvolver um álbum solo em um dos principais centros da indústria fonográfica mundial.

Valor elevado e estrutura de alto luxo

Após a exibição, veículos locais identificaram a propriedade em uma plataforma especializada em locações de imóveis de luxo. O contrato exige permanência mínima de 30 dias e estipula aluguel mensal de US$ 90 mil — montante que pode chegar a cerca de R$ 530 mil, conforme a cotação da moeda americana.

A residência dispõe de cinco suítes, cinco banheiros e amplos ambientes integrados. Cozinha equipada, áreas de convivência espaçosas e setores externos voltados ao lazer compõem o conjunto. O padrão segue o perfil de mansões localizadas em regiões valorizadas de Los Angeles, com ênfase em conforto e discrição.

Caminho solo após sucesso global

Conhecido internacionalmente como um dos integrantes do BTS, fenômeno que quebrou recordes de vendas e liderou rankings pelo mundo, o cantor investe na consolidação da carreira individual. Antes da pausa para o serviço militar, já havia apresentado trabalhos próprios que foram bem recebidos por fãs e crítica especializada.

A temporada em território americano representa mais um passo nessa trajetória independente, reforçando o momento de transição profissional vivido pelo artista.