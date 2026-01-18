Presente na televisão brasileira desde a infância, Eliana construiu uma trajetória que atravessa gerações e extrapola o sucesso diante das câmeras. Ao longo de mais de três décadas de carreira, a apresentadora consolidou não apenas uma imagem popular, mas também um patrimônio que reflete constância profissional e decisões bem calculadas. Fora dos estúdios, ela leva uma rotina discreta em Alphaville, na Grande São Paulo, onde vive há mais de 20 anos em uma mansão avaliada em cerca de R$ 7,7 milhões.

Alphaville como refúgio longe dos holofotes

A escolha por Alphaville acompanha o perfil reservado da apresentadora. A região é conhecida por reunir condomínios fechados, segurança reforçada e ampla infraestrutura, atraindo empresários, executivos e personalidades públicas. No caso de Eliana, o endereço funciona como um espaço de proteção à vida familiar, distante da exposição constante que marcou sua carreira na TV.

Com aproximadamente 1.200 metros quadrados de área construída, a residência chama atenção pela dimensão e pelo padrão elevado, ainda que esteja abaixo dos valores máximos praticados na região. No mercado local, imóveis semelhantes podem ultrapassar os R$ 30 milhões, dependendo da localização e dos diferenciais do projeto, o que reforça a opção da apresentadora por um luxo mais discreto.

Conforto, lazer e funcionalidade em destaque

A casa foi pensada para integrar ambientes amplos e bem iluminados, favorecendo a convivência e o conforto do dia a dia. São várias suítes, áreas sociais generosas e espaços voltados tanto ao descanso quanto a encontros mais reservados. Na parte externa, piscina, jardim e área de lazer compõem um cenário de tranquilidade em meio à urbanização intensa da Grande São Paulo.

O condomínio oferece ainda controle rigoroso de acesso e áreas verdes preservadas, fatores decisivos para moradores que priorizam privacidade. A localização estratégica, próxima a escolas, centros empresariais e rodovias, mantém Alphaville entre os endereços mais valorizados do estado.

Fortuna construída além da televisão

A mansão é apenas uma fração do patrimônio de Eliana. Estimativas do mercado financeiro apontam que sua fortuna supera os R$ 140 milhões, resultado de contratos publicitários, licenciamentos de marca e investimentos fora da TV. Ela também possui um apartamento no Rio de Janeiro, avaliado em cerca de R$ 6 milhões, utilizado durante compromissos profissionais.

Mesmo com números expressivos, a apresentadora mantém uma postura discreta. Sua trajetória revela uma carreira sólida, marcada por planejamento, diversificação de renda e escolhas de longo prazo que transformaram popularidade em patrimônio consistente.